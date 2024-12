Tmw - Il piano del Napoli per gennaio: tre nomi per la difesa e può arrivare una mezzala

vedi letture

Mancano ormai pochi giorni all'apertura della finestra invernale di calciomercato e le squadre iniziano già a movimentarsi. Il Napoli di Antonio Conte vuole piazzare dei colpi per rinforzare l'organico, soprattutto in difesa, a questo proposito arrivano notizie dell'ultim'ora da Tuttomercatoweb.com con l'editoriale del direttore Niccolò Ceccarini:

"Il Napoli continua a lavorare per un difensore. Oltre ai soliti Bijol e Kiwior, non è ancora tramontata l’idea Danilo. Il club azzurro però potrebbe anche decidere di valutare l’acquisto di una mezzala sempre che ci sia l’opzione giusta. Intanto c’è da registrare il forte interesse del Como per Rafa Marin. Il club lariano è pronto ad accelerare ma prima deve effettuare un’uscita. Barba ha richieste all’estero e quindi se dovesse partire il Como si muoverebbe con decisione sullo spagnolo. Chi è sempre più vicino a lasciare il Napoli è invece Zerbin. Per l’attaccante azzurro c è una bella concorrenza ma in questo momento le due squadre più in pressing sono l’Empoli e il Venezia. Nei prossimi giorni sarà più chiaro anche il futuro di Spinazzola e Folorunsho, che cercano più spazio".