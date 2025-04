Tmw - Juve, Osimhen prima scelta per l'attacco: tra le alternative un obiettivo del Napoli

Nel corso del suo editoriale per Tuttomercatoweb, il direttore Niccolò Ceccarini ha parlato del prossimo mercato della Juventus: "L’intenzione della Juventus è sempre quella di riscattare Conceiçao (anche se in questo momento l’esterno è un po’ penalizzato dal modulo). Con il Porto era già stata raggiunta un’intesa la scorsa estate per averlo a disposizione fino a metà luglio. Kalulu diventerà sicuramente un giocatore bianconero per 14 milioni di euro, oltre a qualche bonus. Per Kelly scatterà l’obbligo alla stesa cifra del francese e quindi i tasselli sono tutti al loro posto.

Le uniche due situazioni da sistemare sono quelle di Kolo Muani e Renato Veiga, che sono in prestito rispettivamente da Paris Saint Germain e Chelsea. La Juventus chiederà la proroga per tutta la durata della manifestazione, i contatti con i due club sono già partiti ma la sensazione è che non ci saranno problemi. A proposito di Kolo Muani l’idea della società è sempre la stessa. L’obiettivo è allungare l’accordo di un altro anno. Magari ripartendo da un prestito oneroso con diritto di riscatto intorno ai 50 milioni di euro. Per Veiga ancora niente è deciso, anche se con i rientri di Bremer e Cabal il reparto ha già diverse soluzioni. La questione attaccanti è invece molto calda in casa Juventus visto che per Vlahovic l’ipotesi più probabile è la cessione e che Milik a giugno terminerà la sua avventura in bianconero.

La prima scelta resta Osimhen (che ha una clausola rescissoria da 75 milioni valida solo per l’estero) ma la concorrenza della Premier League rende tutto più difficile. Le alternative però non mancano. Una porta a Retegui sul quale la Juventus aveva fatto un pensiero anche in estate. Il problema è la richiesta dell’Atalanta.

Basta pensare a quanto è costato Koopmeiners. Una soluzione meno complicata sarebbe sicuramente Lucca, valutato 30-35 milioni dall’Udinese e che piace molto anche al Napoli. Un’altra possibilità intrigante è rappresentata da Jonathan David, che a breve deciderà il suo futuro. Il canadese ha già deciso di lasciare il Lille e sta riflettendo sulla nuova destinazione. La Juventus è una di queste ma al momento le sue pretese economiche sono giudicate eccessive".