Tmw - Juventus su Osimhen! E’ un’ipotesi per l’estate, improbabile a gennaio

Il direttore di Tuttomercatoweb, Niccolò Ceccarini, ha parlato a Radio Marte nel corso di Marte Sport Live

Il direttore di Tuttomercatoweb, Niccolò Ceccarini, ha parlato a Radio Marte nel corso di Marte Sport Live: “Che possibilità ci sono che Osimhen cambi squadra a breve? Partiamo da un presupposto: finirà la stagione al Galatasaray. Nel suo futuro, però, ci metto tante squadre diverse dal Napoli, compresa la Juventus che, sì, può essere interessata: è un'idea, ma se ne parla per l'estate, perché a gennaio è improbabile.

Per quanto riguarda il futuro di Simeone e Raspadori, a me risulta che il Cholito non esce di sicuro. Quanto a Jack, non lo so: il Napoli l'ha pagato tanto e non possono farlo partire con leggerezza. Se c'è un'offerta interessante, ne possono parlare, ma bisogna vedere la valutazione e poi inserirne un altro in rosa, perché Conte vuole un gruppo abbondante in ogni ruolo per arrivare il più in alto possibile a fine campionato. Non so se il Napoli prenderà pure una mezz’ala: bisogna considerare il fatto che c’è solo la serie A da affrontare, gli spazi per tanti calciatori sono pochi”.