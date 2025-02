Tmw - Okafor solo se non arrivano i documenti per Saint-Maximin

Trovano conferme le le indiscrezioni di questa mattina relative alla possibilità che il Napoli possa fare un tentativo last minute per Noah Okafor del Milan. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TMW il club azzurro ritiene lo svizzero un'alternativa ad Allan Saint-Maximin, qualora non dovessero arrivare in tempo i documenti del francese, che si trova attualmente al Fenerbahce in prestito dall'Al-Ahli.

Okafor ha raccolto 24 presenze con la nazionale svizzera. Quest'anno 11 presenze e appena un gol in campionato col Milan. Recentemente è stato fermo per un infortunio al polpaccio.

Il Napoli, intanto, sfoglia la margherita. Sono tanti i nomi emersi a gennaio. Dopo l'addio di Kvara, che si è trasferito a inizio mercato al Psg di Luis Enrique, il Napoli aveva scelto l'argentino Alejandro Garnacho, ma il Manchester United ha chiesto troppo - oltre 50 milioni - e i due club non sono riusciti a trovare un accordo. Poi l'entourage del calciatore ha sparato alto per l'ingaggio. Per Adeyemi era fatta ma il giocatore ha detto no. Ora tentativo per l'ex Nizza, 27 anni, felice di trasferirsi al Napoli, ma è corsa contro il tempo e intanto spunta un nome nuovo: Okafor del Milan. La giornata di oggi sarà ovviamente decisiva. Previste novità nelle prossime ore.