Relevo - Il Napoli sonda Okafor come opzione last minute: il giocatore riflette

vedi letture

"Il Napoli sonda Noah Okafor come opzione last minute. Da considerare la volontà del calciatore, che negli ultimi giorni ha rifiutato diverse opportunità". Lo scrive il giornalista di Relevo, Matteo Moretto, su X. Corsa contro il tempo per l'arrivo di un esterno dopo l'addio di Kvara. Il primo nome resta sempre Saint-Maximin ma la trattativa si è complicata nelle ultime ore.

Okafor piace a diversi club e per il Milan si può cedere, anzi si attendevano novità proprio sul suo futuro che non dovrebbe più essere rossonero. Okafor ha 24 anni e ha raccolto 24 presenze con la nazionale svizzera. Quest'anno 11 presenze, 1 gol in campionato col Milan. Recentemente è stato fermo per un infortunio al polpaccio.

Il Napoli dopo aver pensato a Garnacho e poi ad Adeyemi, ha scelto di optare per l'ex Nizza in prestito. Affare fino a giugno da 4 milioni ma al momento non c'è accordo tra i club e l'affare, come scrive anche il Cds oggi in edicola, è seriamente a rischio. La giornata di oggi sarà ovviamente decisiva. l mercato si concluderà a mezzanotte. Previste novità nelle prossime ore. Il Napoli lavora all'arrivo di un attaccante ma anche di un difensore. Comuzzo è il preferito ma anche in questo caso c'è ancora distanza tra i due club con la Fiorentina che chiede 40 milioni di euro per il 19enne.