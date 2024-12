Tmw - Su Raspadori ci sono Atalanta e Roma: il Napoli ha fissato il prezzo

Mancano ormai pochi giorni all'apertura della finestra invernale di calciomercato e le squadre iniziano già a movimentarsi. Il Napoli di Antonio Conte oltre a rinforzare l'organico dovrà anche concentrarsi su alcune operazioni in uscita, uno dei possibili partenti è Giacomo Raspadori. A questo proposito arrivano notizie dell'ultim'ora da Tuttomercatoweb.com con l'editoriale del direttore Niccolò Ceccarini:

"Un campionato a dir poco straordinario sta portando l’Atalanta a valutare un nuovo investimento (ovviamente se ci sarà il profilo giusto) sul fronte d’attacco. Scamacca dovrebbe rientrare a febbraio ma è chiaro che avrà bisogno di tempo per ritrovare la migliore condizione. Da qui la possibilità di inserire un altro giocatore che possa dare qualità al reparto. Un’ipotesi su cui si sta riflettendo è Raspadori che a Napoli non sta trovando spazio. Per il club azzurro la sua valutazione è non meno di 20 milioni di euro. Anche la Roma resta alla finestra".