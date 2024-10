Torino, ti resta solo Simeone come obiettivo: l'altro rinnova oggi con la Fiorentina

Christian Kouamè e la Fiorentina sono pronti a scrivere un altro capitolo della propria storia. Ancora insieme. L'attaccante classe '97, infatti, nella giormnata di oggi firmerà il rinnovo di contratto che lo legherà ai colori viola fino al 2027. Un firma - quella sul triennale, l'attuale accordo scade nel 2025 - che arriva dopo una lunga trattativa per il prolungamento. L'ivoriano, che quest'anno nella gara di Empoli ha ricevuto da mister Palladino per la prima volta anche la fascia da capitano, aveva per l'appunto parlato della questione rinnovo con la Fiorentina: "Del rinnovo ne parleremo ma non ci sono problemi, ormai sono di Firenze".

Parole che hanno fatto da premessa alla fumata bianca, col rinnovo fino al 2027 che come detto arriverà nella giornata di oggi. Secondo quanto raccolto da Tuttomercatoweb.com, Christian Kouamè col nuovo contratto percepirà uno stipendio di 1.7 milioni a stagione più bonus. Kouamé era considerato un obiettivo dal Torino al pari di Giovanni Simeone, ma a questo punto il club granata deve depennarlo. Vedremo se a gennaio farà partire l'assalto al Cholito.