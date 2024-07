Torna di moda Danso? Dalla Francia: il Napoli non l’ha mai mollato e il Lens deve cedere, il prezzo

La pista per il centrale austriaco potrebbe tornare di moda, come riferisce RMC Sport

Dopo essere stato a lungo nel mirino del Napoli la scorsa estate, le voci di mercato sono tornate con grande prepotenza a coinvolgere Kevin Danso, centrale difensivo del Lens e perno della squadra francese.

La pista per il centrale austriaco potrebbe tornare di moda, come riferisce RMC Sport: "Il Napoli non ha mai interrotto i contatti per il centrale della nazionale austriaca Kevin Danso. Il Lens ha bisogno di fare cassa e di ridurre il monte ingaggi e per questo motivo il 25enne potrebbe partire a fronte di un'offerta di almeno 25 milioni di euro”.