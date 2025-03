Tutti pazzi per Osimhen: l’Arsenal sfida altre 3 big europee, pronti contatti con l’entourage

L'Arsenal sta pianificando di incontrare gli agenti di Victor Osimhen. L'indiscrezione lanciata da CaughtOffside riguarda la possibilità di chiudere un trasferimento durante la prossima finestra di mercato estiva per l'attaccante nigeriano in prestito al Galatasaray ma di proprietà del Napoli. D'altronde il bomber classe '98 è uno dei nomi appuntati in cima alla lista dei desideri dei Gunners in compagnia di Sesko e Gyokeres.

Osimhen è un giocatore che piace molto all'Arsenal e il club londinese è pronto a avviare i primi colloqui per esplorare la possibilità di stringere un accordo con il giocatore. Anche Manchester United, Chelsea e Paris Saint-Germain sono sulle sue tracce, con le ultime due formazioni d'élite che hanno inseguito l'attaccante nigeriano fin dallo scorso anno, prima di volare temporaneamente in Turchia. E Osimhen intanto ha una clausola rescissoria da 75 milioni di euro valida solo per l'estero nella prossima finestra di mercato.

L'ultimo candidato. Anche il Manchester United è alla ricerca di un nuovo attaccante e Osimhen è tra i nomi più apprezzati, ma l'assenza dalla Champions League dei Red Devils potrebbe penalizzarli e comunque Victor non sembra propenso ad un trasferimento all'ombra di Old Trafford. L'ex giocatore del Lille ad ogni modo potrebbe essere la soluzione ai problemi in attacco dell'Arsenal e che permetterebbe ad Arteta di compiere quello step in più per il titolo della Premier League.