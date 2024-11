Tutti pazzi per Shpendi: anche il Napoli sul talento 2003 capocannoniere della Serie B

La priorità per il mercato di gennaio del Torino è tutta rivolta all'attacco, visto l'infortunio di Duvan Zapata

La priorità per il mercato di gennaio del Torino è tutta rivolta all'attacco, visto l'infortunio di Duvan Zapata. Stando a quanto riferito da La Stampa uno degli obiettivi è Cristian Shpendi, attaccante classe 2003 del Cesena, attuale capocannoniere della Serie B con 8 reti (10 in 15 gare contando anche la Coppa Italia). Vagnati cerca una figura esperta (come Simeone, Correa, Barrow o Kouame) e allo stesso tempo anche un talento su cui puntare subito.

Il Cesena lo ha blindato, non vorrebbe cederlo a gennaio, ma di fronte a un'offerta importante le cose potrebbero cambiare. Le quotazioni di Shpendi sono in rapido rialzo e ora serve un investimento da 12-15 milioni con Fiorentina, Napoli e Atalanta che avrebbero preso informazioni e sono pronte a far scattare una maxi-asta per lui.