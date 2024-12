Tuttosport - Fagioli-Napoli, Conte spinge! Si lavora ad un'uscita per fargli spazio

vedi letture

Per gennaio Antonio Conte non vuole solo un difensore centrale per rinforzare la rosa, il tecnico del Napoli vuole anche un centrocampista tecnico per aumentare la qualità in mezzo al campo.

Tra i nomi in cima alla lista del club azzurro c'è quello di Nicolò Fagioli della Juventus, seguito anche dal Marsiglia di Roberto De Zerbi, scrive Tuttosport nell'edizione di oggi. Il classe 2001 è sempre piaciuto tuttora piace molto a Conte, il Napoli lavora per almeno un'uscita in mezzo al campo per liberare spazio in organico. In questo caso, poi, i nomi su cui ragionare con la Juve, da Danilo a Raspadori, non mancherebbero. Ma spingere per l'addio in bianconero di Fagioli sono anche motivi finanziari, dato che la cessione di un prodotto del vivaio genererebbe una plusvalenza pressoché totale alla Juventus.