Venerato: "A Conte piacevano 4 esterni. Saint-Maximin non è nome suo"

Corsa contro il tempo per l'arrivo del nuovo esterno del Napoli. Nel corso della 'Domenica Sportiva' su Rai 2, il giornalista ed esperto di mercato Rai Ciro Venerato ha parlato del sostituto di Kvaratskhelia e non solo spiegando che il Napoli farà di tutto per l'arrivo di Saint-Maximin, anche se i nomi del tecnico erano stati altro.

"Il problema, il Napoli ha provato a prendere Garnacho, Adeyemi, Chiesa e Ndoye, che erano i giocatori che piacevano a Conte e che per motivi diversi sono saltati. Non certo per volontà del Napoli, che ha offerto cifre importanti. Saint-Maximin, che è un nome che non ha fatto Conte, può ora essere il giocatore che rimpiezzerà Kvara".