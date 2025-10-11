Vergara-Ambrosino, il Napoli li blinda con nuovi contratti: tutti i dettagli

Il Napoli vuole puntare fortemente su Antonio Vergara e Giuseppe Ambrosino. Dopo le parole di Antonio Conte, nel post-partita del match contro il Genoa, il club lavora per la loro permanenza a lungo termine allungando dunque i rispettivi accordi contrattuali. Ne scrive quest'oggi il quotidiano partenopeo Il Mattino sottolineando che Vergara ha il vecchio contratto da 450mila euro che scade a giugno del 2027, mentre l’attaccante Ambrosino ha la scadenza tra pochi mesi. Il Napoli vuole tenerseli stretti e quindi lavora per prolungare l’accordo fino a cinque anni e Manna - si legge - se li coccola quotidianamente.

Così aveva parlato Antonio Conte in conferenza stampa dopo il match col Genoa: "Voglio spendere due parole anche per Ambrosino e Vergara, due ragazzi che si stanno allenando con noi e che stanno facendo dei miglioramenti importanti. Lo dico senza piaggeria, altrimenti piuttosto mi starei zitto. Potrebbero avere spazio, questo deve essere chiaro. Perché poi gioca Marianucci, 21 anni, titolare dell'Under 21, che ha fatto un campionato con l'Empoli. Ogni tanto facciamo anche pace col cervello: non pensate che quando facciamo giocare i giovani è per dare un contentino; se lo faccio giocare è perché mi fido di lui. Marianucci rappresenterà il futuro del Napoli, al 100%. Ambrosino e Vergara sono due giocatori del settore giovanile che stanno crescendo in maniera esponenziale. Se prima o poi li vedete in campo, non dite che sono pazzo".