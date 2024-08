Virata su Arthur, Romano conferma: “Il Brighton ha bloccato Gilmour dopo infortunio O’Riley”

Il Napoli ha inviato un'offerta ufficiale per Arthur Melo poiché l'accordo con Billy Gilmour non sta avanzando a causa dei piani del Brighton dopo l'infortunio di O'Riley. A riferirlo su X è Fabrizio Romano. Il giornalista ed esperto di mercato internazionale riferisce che Napoli e Juventus stanno trattando per il prestito diretto di Arthur con compartecipazione allo stipendio.

Anche Matteo Moretto, esperto di mercato di Relevo, ha confermato su X: Il Napoli accelera per Arthur della Juventus. La trattativa per Billy Gilmour è ancora in stand-by poiché NON arriva il via libera del Brighton dopo il brutto infortunio di Matt O'Riley. Per Gilmour era tutto accordato tra le parti. Operazione bloccata. Il Napoli ha bisogno di completare il reparto e adesso sta trattando il prestito del brasiliano della Juventus”.

🚨 Napoli have sent an official bid for Arthur Melo as Billy Gilmour deal is not advancing due to Brighton plans after O’Riley injury.



Napoli and Juventus are negotiating on straight loan for Arthur with salary shared. pic.twitter.com/cqJbSabGVK — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 29, 2024