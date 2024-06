Zanoli sempre più vicino al Genoa: si lavora a un prestito con obbligo di riscatto

Alessandro Zanoli è sempre più vicino all'addio al Napoli, direzione Genova ma stavolta sponda rossoblù

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Alessandro Zanoli è sempre più vicino all'addio al Napoli, direzione Genova ma stavolta sponda rossoblù. Stando a quanto riportato da Telenord.it, il Genoa sta accelerando per anticipare la concorrenza che è forte sull'esterno degli azzurri, attenzionato da almeno altri tre club. La formula che porterebbe Zanoli alla corte di Gilardino è quella del prestito con obbligo di riscatto.

Le cifre a cui si chiuderà l'operazione, riferisce l'emittente ligure, girano intorno ai 500mila euro per il prestito e 6 milioni o 6 milioni e mezzo di euro per il riscatto, per il quale scatterebbe l'obbligo dopo circa 20/23 presenze di Zanoli del prossimo campionato. Le due società continuano a trattare per trovare un accordo, ma è probabile un affondo del Genoa nei prossimi giorni per evitare di essere anticipato dalle altre squadre che seguono il calciatore. Per il classe 2000 si tratterebbe di un ritorno nel capoluogo ligure, dopo l'esperienza alla Sampdoria tra gennaio e giugno 2023.