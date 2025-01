Zerbin al Venezia, è fatta: cifre e formula dell'operazione

Alessio Zerbin è ad un passo dal trasferimento al Venezia. Arrivate già ieri conferme da parte di un membro del suo entourage, ora la trattativa tra il Napoli ed i lagunari è agli ultimi dettagli. Stando a quanto riportato da Nicolò Schira, giornalista ed esperto di mercato, la formula dell'operazione è il prestito con diritto di riscatto fissato a 4 milioni di euro, che si trasforma in obbligo di riscatto in caso il Venezia dovesse rimanere in Serie A nella prossima stagione.

Alessio #Zerbin to #Venezia from #Napoli is at the final stage on loan with option to buy (€4M), which will become an obligation if Venezia stay in Serie A. Ready 4-years contract. #transfers https://t.co/olQ6OfkpuA