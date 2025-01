Zerbin-Venezia, l'entourage: "C'è già l'accordo, è questione di giorni..."

Durante la trasmissione Bordocampo – I Tempo, in onda su Radio Capri, è intervenuto Furio Valcareggi, procuratore e membro dell'entourage di Alessio Zerbin, per parlare del trasferimento del suo assistito al Venezia:

“Marinelli ha già fatto tutto con il Venezia; ora si devono sentire Napoli e Venezia per sistemare la burocrazia legata al riscatto in caso di salvezza del Venezia. Credo che domani Alessio giocherà a Firenze; stanno aspettando un giorno per far partire Alessio verso Venezia. Noi siamo d’accordo, le due squadre sono d’accordo, quindi bisogna solo aspettare qualche giorno. Non credo ci saranno ripensamenti. Il ragazzo e Giulio vanno volentieri a fare questa battaglia, perché Alessio ha bisogno di giocare queste 18 partite”.