Zerbin, l'entourage svela: "Piace a Sartori del Bologna, ma felice se restasse"

Furio Valcareggi, agente di calciatori, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Quando tornavo da Milano, mi chiama Paratici che mi dice che Conte voleva Giaccherini alla Juventus a tutti i costi. Facciamo l’operazione e Marotta e Paratici mi dicono ‘Furio, ma Giaccherini la Gazzetta non lo regge. Siamo alla Juve e portiamo Giaccherini…’, ma lo volle Conte a tutti i costi altrimenti non sarebbe mai andato alla Juventus.

Zerbin come Giaccherini? Sto in ansia perché se dopo Castel di Sangro ci fosse l’ok di Conte per Zerbin mi si apre il cielo, sarei felicissimo se restasse a Napoli. Giocare a Napoli è tra le cose migliori che possano capitare ad un atleta. Non dico che Conte stravincerà, ma il podio sarà suo. Per me Conte è tra i più bravi allenatori al mondo, certo è caro, ma le cose belle costano. Zerbin? Vi dico solo che piace a Sartori”.