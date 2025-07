Zerbin verso la cessione: una neopromossa supera la concorrenza ed è pronta a chiudere

Tra le squadre di Serie A che si stanno preparando e lavorano sul mercato per costruire la squadra della prossima stagione troviamo la neopromossa Cremonese, che ha ufficializzato nei giorni scorsi l'arrivo in panchina di Davide Nicola e ha come volontà quella di regalargli le giuste pedine per affrontare il campionato.

L'edizione odierna di Tuttosport rivela un paio dei nomi seguiti con forza dalla Cremonese. Per la fascia piace Romano Floriani Mussolini, esterno di piede destro rientrato alla Lazio dopo il prestito alla Juve Stabia e a seguito dell'avvenuto controriscatto da parte della società biancoceleste. La trattativa tra i grigiorossi e i biancocelesti è sulla base di un prestito con riscatto a 5 milioni di euro e una percentuale robusta, anche del 50%, sulla futura rivendita in favore della Lazio.

La Cremonese avanza anche per un altro obiettivo italiano, Alessio Zerbin. Come fa sapere il quotidiano, infatti, i lombardi avrebbero superato la concorrenza rappresentata da Pisa e Lecce e sarebbero pronti a chiudere con il Napoli