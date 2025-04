5° posto Champions? Arriva l'aritmetica per l'Inghilterra! L’Italia resta terza: il ranking UEFA

Con le partite del mercoledì sera che hanno chiuso a tutti gli effetti il programma dei quarti di finale di Champions League, si aggiorna ancora il Ranking Stagionale UEFA relativo alla stagione 2024/2025, quello che - come avvenuto già nella scorsa annata per questa per la Serie A - regala un posto extra in Champions League ai primi due paesi classificati.

E se l'Inghilterra è già sicura a livello aritmetico di poterne beneficiare, discorso ben diverso per le altre due nazioni che si giocano l'altra piazza rimanente, la Spagna e l'Italia. Dopo la sconfitta di ieri del Barcellona - ma con qualificazione ottenuta - perde anche il Real Madrid, che viene eliminato dall'Arsenal. Ne approfitta in parte l'Inter, che ottiene i punti del pareggio e avanza alle semifinali, dove potrà fare il colpo grosso contro il Barcellona, ultima squadra della Liga ancora rimasta in corsa in Champions League. Importante sarà anche quanto avverrà domani in Europa League e Conference.

RANKING UEFA STAGIONALE 2024/25

1. Inghilterra 25.892

2. Spagna 22.607

3. Italia 20.750