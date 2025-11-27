Inter, Zielinski segna ma non basta e ammette: "Fa male perdere così"

vedi letture

Piotr Zielinski, centrocampista dell'Inter, ha analizzato ai microfoni di Prime Video la sconfitta per 2-1 nella sfida di Champions League contro l'Atletico Madrid: "Siamo dispiaciuti per com'è andata, fa male perdere dopo una ottima partita con una grande squadra. Purtroppo c'è mancato il secondo gol per chiuderla".

Tu come stai?

"Io sto bene, da un paio di settimane. Cerco sempre di migliorarmi e dare il massimo, il mio gol di oggi non è servito a niente ma ci riprenderemo perché siamo una grande squadra e ci sono ancora tante partite da giocare".

Come si riparte?

"Non avremo grandi problemi, perché siamo un'ottima squadra e abbiamo sempre reagito anche l'anno scorso. Vero che è la seconda sconfitta consecutiva, ma le prestazioni sono sempre state di alto livello. Dobbiamo stare più attenti alla fase difensiva e segnare più gol".