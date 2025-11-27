Lukaku in Champions al posto di De Bruyne? Cosa dice il regolamento Uefa

Romelu Lukaku potrebbe tornare in Champions contro il Benfica come scritto questa mattina da La Gazzetta dello Sport? Vediamo cosa dice il regolamento ufficiale Uefa su questo aspetto. Ecco testualmente cosa si legge nell'articolo 31 relativo all'elenco dei giocatori: "In via eccezionale, la sostituzione dopo i termini stabiliti dal presente regolamento è consentita nei seguenti casi e alle seguenti condizioni:

"Infortunio o malattia di lunga durata di un giocatore di movimento: durante la fase di campionato fino alla sesta giornata inclusa, il club interessato può sostituire temporaneamente un massimo di un giocatore di movimento e iscrivere un nuovo giocatore di movimento. Il club deve completare l'iscrizione ufficiale della Lista A con il giocatore sostitutivo, che deve essere stato iscritto al club in conformità ai paragrafi da 30.01 a 30.06 prima della scadenza per la Lista A di cui al paragrafo 31.09 (e) (ovvero il 2 settembre 2025 - 24:00 CET). Un infortunio o una malattia di un giocatore di movimento è considerato di lunga durata se dura almeno 60 giorni a partire dal giorno in cui si è verificato l'infortunio o la malattia. Se il giocatore di movimento guarisce prima della fine di questo periodo di 60 giorni, il giocatore rimane comunque non idoneo a partecipare ad alcuna competizione UEFA per club (ovvero UEFA Champions League, UEFA Europa League o UEFA Conference League), fino alla fine di tale periodo. Se il giocatore di movimento sostituito era registrato come giocatore cresciuto dal club o dalla federazione, le quote per i giocatori cresciuti dal club o dalla federazione devono essere soddisfatte con il sostituto. Il club deve fornire alla UEFA la necessaria documentazione medica in una delle lingue ufficiali della UEFA. Prima di confermare la sostituzione, la UEFA può richiedere un ulteriore esame medico del giocatore di movimento da parte di un esperto nominato dalla UEFA a spese del club. Una volta che il giocatore di movimento infortunato o malato è nuovamente idoneo a essere schierato, diventa idoneo e/o può riprendere il suo ruolo al posto del suo sostituto, che deve di conseguenza essere rimosso dalla lista. Il rientro del giocatore di movimento originale deve essere annunciato all'amministrazione UEFA almeno 24 ore prima della partita successiva in cui il giocatore di movimento originale deve giocare".