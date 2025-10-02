5° posto in Champions, ranking UEFA: l'Italia risale di due posizioni
Terminate le partite del mercoledì della Fase Campionato di Champions League, si aggiorna anche la graduatoria del Ranking UEFA stagionale per il 2025/2026, quello che assegnerà un posto extra nella massima competizione europea ai due paesi che dovessero meglio fare da qui alla fine dei giochi.
Le tre vittorie delle squadre di Serie A alle quali va aggiunto anche il pareggio della Juventus aiutano l'Italia a scalare due posizioni rispetto all'aggiornamento di 24 ore precedente: dall'8° al 6° posto, si avvicina soprattutto a livello di coefficiente la seconda posizione del podio, quella che porterebbe al surplus di posti per la prossima edizione di Champions League. Ancora, naturalmente, siamo però a una fase piuttosto preliminare della stagione europea.
RANKING UEFA STAGIONALE 2025/2026 PER IL 5° POSTO IN CHAMPIONS
1. Inghilterra 6.277 (9 squadre in corsa su 9)
2. Danimarca 6.125 (2 su 4)
3. Portogallo 6.000 (4 su 5)
4. Cipro 5.750 (3 su 4)
5. Germania 5.714 (7 su 7)
6. Italia 5.428 (7 su 7)
7. Belgio 5.300 (3 su 5)
8. Spagna 5.250 (8 su 8)
9. Polonia 4.875 (4 su 4)
10. Azerbaigian 4.875 (1 su 4)
