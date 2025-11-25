Benfica, Mourinho: “Ajax? Match da dentro o fuori! Pareggiare o perdere è lo stesso”

vedi letture

Josè Mourinho, tecnico del Benfica, ha parlato ai microfoni di Sky Sport a pochi minuti dalla sfida con l'Ajax: "Abbiamo visto contro Newcastle e Chelsea quanto faccia differenza segnare per primi. Siamo una squadra che, anche quando soffre, sa creare occasioni e mettere in difficoltà l’avversario. Per noi sarà importante dare il massimo in questa partita: dobbiamo vincere, perché perdere o pareggiare sarebbe praticamente indifferente. Abbiamo bisogno fare 9 punti per qualificarci.

Dopo l'Ajax affronteremo Napoli, Real Madrid e Juventus, che sulla carta sembrano partite impossibili per noi. Se dovessimo vincere oggi, invece, avremmo la possibilità di giocarci davvero la qualificazione. Segnare per primi potrebbe fare la differenza e darci la chance di portare a casa la partita".