Benfica, Mourinho dopo il ko col Chelsea: “Insoddisfatto! Napoli? Sarà una grande serata”

José Mourinho torna in Champions League con una sconfitta. Il tecnico, all'esordio stagionale in Europa alla guida del Benfica, ha commentato a Sky l’1-0 incassato dal Chelsea, i cui tifosi hanno salutato con trasporto lo Special One: ”È cultura inglese, sono venuto qui con tante squadre ed è sempre la stessa cosa, si omaggiano gli ex”.

Soddisfatto dalla partita? “No, perché abbiamo perso. Una sconfitta è una sconfitta: anche giocando bene o meritando di più i punti sono zero. Però sono qui da pochi giorni, ho fatto pochi allenamenti ed è una buona base di costruzione. Abbiamo fatto una buona partita penso, con buona organizzazione, abbiamo difeso belli compatti, senza problemi con una squadra fortissima a livello individuale: Abbiamo avuto le nostre opportunità per segnare, è una sconfitta che ci dà una base”.

La rivedremo in Italia contro la Juventus. "A Torino non sarò sicuramente ricevuto come è accaduto qui. Però è uno stadio bellissimo, Juve e Benfica sono dei giganti. Il Napoli? A Lisbona sarà una grande serata: il calendario è stato fatto in un modo per cui non ho potuto giocare con il Qarabag in casa e ora mi toccano tutte queste trasferte".