Champions, con questa media rischio beffa: il precedente preoccupa Conte
TuttoNapoli.net
Quattro punti in quattro giornate, potenzialmente otto alla fine della fase campionato con questa media. Nel caso, Napoli fuori dai playoff che lo scorso anno si raggiunsero con almeno undici punti. Questo il parametro di riferimento attuale per gli azzurri nella rincorsa all'obiettivo europeo. Il pari contro l'Eintracht, col ventunesimo posto attuale, ha reso più complessa la corsa agli spareggi pur sapendo che c'è ancora margine per recuperare. Però da qui alle prossime servirà un'altra marcia da parte del Napoli altrimenti, restando in media, il rischio di essere eliminati già a gennaio è concreto.
