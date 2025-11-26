Champions, migliori parate della prima serata: 3 su 6 sono di Kochalski del Qarabag

vedi letture

Kochalski, portiere del Qarabag, è stato assoluto protagonista ieri contro il Napoli. Diverse parate decisive e non è un caso che per la Uefa, celebrando le 6 migliori parate della nottata di martedì, abbia selezionato proprio 3 interventi del portiere rivale del Napoli. Oltre al rigore su Hojlund, infatti, il numero uno del Qarabag si è esaltato nel primo tempo sulla rovesciata di Neres e poi anche nella ripresa prima su Lang e poi soprattutto sul tiro a botta sicura di McTominay. Insomma, grazie a lui la partita è finita 'solo' 2-0 con il Napoli che altrimenti avrebbe potuto dominare e dilagare nel punteggio.