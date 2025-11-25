Ufficiale Champions League, tutte le formazioni ufficiali dei match delle 21

Di seguito le formazioni ufficiali delle nove partite di Champions League in programma questa sera alle ore 21.00:

NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Buongiorno; Di Lorenzo, Lobotka, McTominay, Olivera; Neres, Lang; Hojlund.

QARABAG (4-2-3-1): Kochalski; Silva, Mustafazade, Medina, Jafarguliyev; Bicalho, Jankovic; Andrade, Zoubir, Addai; Duran

BODO/GLIMT (4-3-3): Haikin; Sjovold, Bjortuft, Aleesami, Bjorkan; Evjen, Berg, Brunstad Fet, Maatta, Hogh, Blomberg.

JUVENTUS (3-4-2-1): Perin; Kalulu, Kelly, Koopmeiners; McKennie, Locatelli, Miretti, Cambiaso; Conceicao, Adzic; Openda.

CHELSEA (4-2-3-1): Sanchez; Gusto, Fofana, Chalobah, Cucurella; James, Caicedo; Estevao, Fernandez, Garnacho; Pedro Neto.

BARCELLONA (4-3-3): Joan Garcia; Koundé, Ronald Arajo, Cubarsi, Balde; De Jong, Eric Garcia, Fermin Lopez; Yamal, Lewandowski, Ferran Torres.

OLYMPIQUE MARSIGLIA (3-5-2): Rulli; Pavard, Balerdi, Emerson; Weah, Vermeeren, Hojbjerd, Bakola, Paixao; Aubameyang, Greenwood.

NEWCASTLE (4-3-3): Pope; Livramento, Thiaw, Schar, Burn; Bruno Guimaraes, Tonali, Willock; Murphy, Gordon, Barnes.

BORUSSIA DORTMUND (3-4-2-1): Kobel; Anselmino, Anton, Schlotterbeck; Yan Couto, Sabitzer, Nmecha, Svensson; Adeyemi, Brandt; Guirassy

VILLARREAL (4-4-2): Luis Junior; Mourino, Foyth, Renato Veiga, Cardona; Comesana, Gueye, Partey, Buchanan; Pépé, Oluwaseyi

MANCHESTER CITY (4-3-3): Trafford; Khusanov, Stones, Aké, Ait-Nouri; Reijnders, Nico Gonzalez, Lewis; Bob, Marmoush, Savinho

BAYER LEVERKUSEN (3-4-2-1): Flekken; Quansah, Badé, Belocian; Poku, Garcia, Maza, Grimaldo; Tillman, Kofane; Schick

SLAVIA PRAGA (3-4-3): Stanek; Moses, Zima, Chaloupek; Doudera, Sadilek, Zafeiris, Mbodji; Provod, Chori, Sanyang.

ATHLETIC CLUB (4-2-3-1): Unai Simon; Jesus Areso, Vivian, Paredes, Adama Boiro; Ruiz De Galarreta, Alejandro Rego; Berengues, Sancet, Navarro; Guruzeta