La Juve soffre tantissimo col Bodo, ma vince 2-3: David salva Spalletti al 93'

© foto di Federico De Luca 2025
Oggi alle 23:20Champions League
di Davide Baratto

La Juventus vince 2-3 in trasferta contro il Bodo/Glimt, una gara sofferta tantissimo che però i bianconeri riescono a portare a casa in extremis. I norvegesi chiudono il primo tempo avanti grazie al gol di Blomberg, nella ripresa Openda e McKennie ribaltano il risultato, poi l'assalto della squadra di casa che culmina con il rigore segnato da Fet all'87esimo. Quando la gara era avviata al pareggio, David al minuto 91 salva Luciano Spalletti che trova il successo che mancava dal 1 novembre. 