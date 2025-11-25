Ultim'ora McTominay decisivo in entrambi i gol: l'UEFA lo premia MVP di Napoli-Qarabag

Scott McTominay è stato premiato come MVP di Napoli-Qarabag: lo scozzese ha prima sbloccato la partita con un tap-in di testa su sviluppi di calcio d'angolo, poi è stato decisivo anche nel raddoppio essendo suo il tiro che ha provocato l'autogol di Jankovic. Questo il commento del Gruppo di Osservatori Tecnici UEFA: "Forte impatto nel secondo tempo. Si fa trovare al posto giusto per aprire le marcature, ha concluso più volte verso la porta, inclusa la rovesciata che ha portato all'autogol del 2-0".