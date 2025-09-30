Champions, risultati e classifica: Osimhen e Raspadori a segno! Bayern e OM a valanga
Giornata ricchissima in Champions League, tra goleade, colpi di scena e qualche risultato a sorpresa. L’Atlético Madrid conferma il momento di forma travolgente: dopo i cinque gol al Real, ne rifila altrettanti all’Eintracht. Raspadori apre le danze, poi vanno a segno Le Normand, Griezmann, Simeone e il solito Alvarez dal dischetto. Vittorie schiaccianti anche per Marsiglia e Bayern Monaco: i francesi travolgono l’Ajax grazie alla doppietta di Paixao, Greenwood e Aubameyang; i bavaresi passeggiano sul Pafos con Kane (doppietta), Guerreiro, Jackson e Olise.
Più equilibrate le altre sfide. A Stamford Bridge, il ritorno di José Mourinho è amaro: il suo Benfica cade 1-0 contro il Chelsea di Maresca, punito da un’autorete di Rios. A Istanbul, Osimhen firma su rigore l’1-0 del Galatasaray sul Liverpool. Finale rocambolesco con l’arbitro Turpin che prima assegna, poi revoca un rigore ai Reds. Beffa per il Bodo/Glimt: Hauge illude con una doppietta, ma il Tottenham rimonta fino al 2-2, con l’ultimo gol segnato all’89’ da Gundersen… nella propria porta.
I risultati
Atalanta - Bruges 2-1: 38' Tzolis (B), 74' rig. Samardzic, 87' Pasalic
Kairat Almaty - Real Madrid 0-5: 25' rig., 52' e 74' Mbappé, 83' Camavinga, 93' Diaz
Atletico Madrid - Francoforte 5-1: 4' Raspadori, 33' Le Normand, 45'+1 Griezmann, 57' Burkardt (E), 68' Simeone, 82' rig. Alvarez
Bodo/Glimt - Tottenham 2-2: 53' e 66' Hauge, 69' van de Ven (T), 89' aut. Gundersen (T)
Chelsea - Benfica 1-0: 18' aut. Rios
Galatasaray - Liverpool 1-0: 16' rig. Osimhen
Inter - Slavia Praga 3-0: 20' e 65' Martinez, 34' Dumfries
Marsiglia - Ajax 4-0: 6' e 11' Paixao, 26' Greenwood, 52' Aubameyang
Pafos - Bayern 1-5: 15' e 35' Kane, 21' Guerreiro, 31' Jackson, 45' Orsic (P), 69' Olise
La classifica aggiornata della Champions League
1. Bayern Monaco 6 punti (diff. reti +6)*
2. Real Madrid 6 punti (diff. reti +6)*
3. Inter 6 (+5)*
4. Tottenham 4 (+1)*
5. PSG 3 (+4)
6. Atletico Madrid 3 (+3)*
7. Marsiglia 3 (+3)*
8. Sporting 3 (+3)
9. Club Brugge 3 (+2)*
10. Union SG 3 (+2)
11. Arsenal 3 (+2)
12. Manchester City 3 (+2)
13. Qarabag 3 (+1)
14. Barcellona 3 (+1)
15. Eintracht 3 (0)*
16. Liverpool 3 (0)*
17. Chelsea 3 (-1)*
18. Galatasaray 3 (-3)*
19. Atalanta 3 (-3)*
20. Bodo Glimt 2 (0)*
21. Borussia Dortmund 1 (0)
22. Juventus 1 (0)
23. Bayer Leverkusen 1 (0)
24. Copenhagen 1 (0)
25. Olympiacos 1 (0)
26. Slavia Praga 1 (-3)*
27. Pafos 1 (-4)*
28. Newcastle 0 (-1)
29. Villarreal 0 (-1)
30. Benfica 0 (-2)*
31. PSV 0 (-2)
32. Athletic Bilbao 0 (-2)
33. Napoli 0 (-2)
34. Monaco 0 (-3)
35. Ajax 0 (-6)*
36. Kairat 0 (-8)*
*una partita giocata in più
