Dominio sterile a per l'Atalanta: dopo 45' è 0-0 a Pragaa

Termina 0-0 la prima frazione tra Atalanta e Slavia Praga, nella terza giornata del girone di Champions League 2025-26. La partita si apre con un brivido per la Dea, che dopo pochi secondi rischia grosso a causa di un disimpegno errato: Chory si ritrova in area con una buona occasione, ma non riesce a impattare il pallone. L’Atalanta reagisce con due grandi opportunità per Kossounou, che si presenta a tu per tu con Markovic ma spreca, e poi con De Ketelaere, il cui tiro da fuori viene neutralizzato da un autentico miracolo del portiere ceco.

Il belga è il faro del gioco nerazzurro, e da un suo scambio con Zappacosta nasce la chance più nitida del primo tempo: cross basso per Krstović, che si divora l’1-0 calciando addosso a Markovic. Il montenegrino ha un’altra palla buona pochi minuti dopo, ma la spreca tirando alto. Nel finale, Lookman tenta di riscattare una prova opaca con due conclusioni dalla media distanza, senza però impensierire l’estremo difensore avversario. In pieno recupero, anche Carnesecchi è chiamato all’intervento decisivo su un tiro insidioso di Moses, che rischiava di punire la Dea dopo un primo tempo dominato ma ancora sterile sotto porta.