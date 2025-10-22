Ufficiale Real Madrid-Juventus, formazioni: emergenza in difesa per i Blancos, Vlahovic dal 1'

Sono ufficiali le formazioni di Real Madrid-Juventus, sfida valida per la terza giornata della League Phase di Champions League. Blancos in emergenza in difesa, con Valverde terzino destro e Asencio al centro della difesa. Xabi Alonso preferisce Brahim Diaz a Mastantuono ad affiancare Mbappé e Vinicius.

Tudor che rispolvera la difesa a 3 dopo il flop di Como. Kalulu alto a destra, McKennie si prende una maglia da titolare mentre è solo panchina per Locatelli e Conceiçao, in campo al "Sinigaglia". Davanti spazio a Dusan Vlahovic.

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Valverde, Militao, Asencio, Carreras; Arda Guler, Tchouaméni, Bellingham; Brahim Diaz, Mbappé, Vinicius. A disp. Lunin, Gonzalez, Camavinga, Endrick, Rodrygo, Gonzalo, Fran Garcia, Mendy, Mastantuono, Pitarch. All. Xabi Alonso.

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Gatti, Rugani, Kelly; Kalulu, McKennie, Thuram, Cambiaso; Koopmeiners, Yildiz; Vlahovic. A disp. Perin, Fuscaldo, Locatelli, Conceiçao, Zhegrova, Adzic, Kostic, Openda, Miretti, Joao Mario, David. All. Igor Tudor.