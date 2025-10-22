Psv, Flamingo: "Napoli davvero forte, ma il nostro 2T è stato fantastico"

vedi letture

Ryan Flamingo, difensore del PSV, ha parlato a fine partita dopo la vittoria col Napoli: "Il secondo tempo è stato davvero fantastico. Penso che abbiamo giocato davvero bene. A metà tempo sentivamo di poter segnare ancora qualche gol, e così è stato. Peccato aver subito un altra rete, ma poi abbiamo segnato ancora di più. Il Napoli è una squadra forte con tanti giocatori di stazza elevata. Ma abbiamo dimostrato di potergli tenere testa, ma anche di saper giocare un buon calcio", le sue parole riportate dalla Uefa.