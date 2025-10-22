Champions, Qarabag ribaltato! Athletic e Galatasaray calano il tris: la classifica aggiornata
Il mercoledì di Champions League si è aperto con due vittorie interne nei match disputati alle 18.45. Il Galatasaray e l'Athletic Club battono 3-1 rispettivamente il Bodo/Glimt e il Qarabag trascinati dai loro centravanti. Osimhen e Guruzeta segnano una doppietta a testa e trascinano le loro squadre insieme a Navarro e Akgun.
Ath. Bilbao -Qarabag 3-1: 1' Andrade (Q), 40' e 88' Guruzeta (A), 70' Navarro (A)
Galatasaray - Bodo/Glimt 3-1: 3' e 33' Osimhen, 60' Akgun, 76' Helmersen (B)
21:00 Atalanta - Slavia Praga
21:00 Bayern - Club Brugge
21:00 Chelsea - Ajax
21:00 Eintracht Francoforte - Liverpool
21:00 Monaco - Tottenham
21:00 Real Madrid - Juventus
21:00 Sporting - Marsiglia
Classifica aggiornata
PSG 9 (+10)
Inter 9 (+9)
Arsenal 9 (+8)
Dortmund 7 (+5)
Manchester City 7 (+4)
Bayern 6 (+6)
Newcastle 6 (+6)
Real Madrid 6 (+6)
Barcellona 6 (+5)
Qarabag 6 (+1)
Galatasaray 6 (-1)
PSV 4 (+2)
Tottenham 4 (+1)
Marsiglia 3 (+3
Club Brugge 3 (+2)
Sporting 3 (+2)
Francoforte 3 (0)
Liverpool 3 (0)
Atl. Madrid 3 (-1)
Chelsea 3 (-1)
Atalanta 3 (-3)
Ath. Bilbao 3 (-3)
Napoli 3 (-5)
Royale Union SG 3 (-6)
Juventus 2 (0)
Bodo/Glimt 2 (-2)
Pafos 2 (-4)
Leverkusen 2 (-5)
Monaco 1 (-3)
Slavia Praga 1 (-3)
Villarreal 1 (-3)
Copenhagen 1 (-4)
Olympiacos 1 (-7)
Kairat Almaty 1 (-8)
Benfica 0 (-5)
Ajax 0 (-6)
