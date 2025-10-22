Champions, Qarabag ribaltato! Athletic e Galatasaray calano il tris: la classifica aggiornata

vedi letture

Il mercoledì di Champions League si è aperto con due vittorie interne nei match disputati alle 18.45. Il Galatasaray e l'Athletic Club battono 3-1 rispettivamente il Bodo/Glimt e il Qarabag trascinati dai loro centravanti. Osimhen e Guruzeta segnano una doppietta a testa e trascinano le loro squadre insieme a Navarro e Akgun.

Ath. Bilbao -Qarabag 3-1: 1' Andrade (Q), 40' e 88' Guruzeta (A), 70' Navarro (A)

Galatasaray - Bodo/Glimt 3-1: 3' e 33' Osimhen, 60' Akgun, 76' Helmersen (B)

21:00 Atalanta - Slavia Praga

21:00 Bayern - Club Brugge

21:00 Chelsea - Ajax

21:00 Eintracht Francoforte - Liverpool

21:00 Monaco - Tottenham

21:00 Real Madrid - Juventus

21:00 Sporting - Marsiglia

Classifica aggiornata

PSG 9 (+10)

Inter 9 (+9)

Arsenal 9 (+8)

Dortmund 7 (+5)

Manchester City 7 (+4)

Bayern 6 (+6)

Newcastle 6 (+6)

Real Madrid 6 (+6)

Barcellona 6 (+5)

Qarabag 6 (+1)

Galatasaray 6 (-1)

PSV 4 (+2)

Tottenham 4 (+1)

Marsiglia 3 (+3

Club Brugge 3 (+2)

Sporting 3 (+2)

Francoforte 3 (0)

Liverpool 3 (0)

Atl. Madrid 3 (-1)

Chelsea 3 (-1)

Atalanta 3 (-3)

Ath. Bilbao 3 (-3)

Napoli 3 (-5)

Royale Union SG 3 (-6)

Juventus 2 (0)

Bodo/Glimt 2 (-2)

Pafos 2 (-4)

Leverkusen 2 (-5)

Monaco 1 (-3)

Slavia Praga 1 (-3)

Villarreal 1 (-3)

Copenhagen 1 (-4)

Olympiacos 1 (-7)

Kairat Almaty 1 (-8)

Benfica 0 (-5)

Ajax 0 (-6)