Un'altra sconfitta, Juve ancora a secco in Champions! Il Real vince di misura

La Juventus cade al Bernabeu contro il Real Madrid per 1-0 e incassa la seconda sconfitta consecutiva, allungando a sette la striscia di partite senza vittorie. La rete decisiva arriva al 58’, con Bellingham pronto a ribadire in rete un pallone respinto dal palo dopo un’iniziativa di Vinicius. Buon avvio dei bianconeri nei primi minuti e una fiammata a inizio ripresa con Vlahovic, ma per il resto è dominio Real. Solo Di Gregorio e Gatti evitano un passivo più pesante in una gara segnata dalla superiorità tecnica dei blancos.

La situazione in Champions League si fa complicata: appena due punti in tre giornate e qualificazione in bilico. Nonostante le difficoltà, Chiellini ha confermato la fiducia della società a Tudor, il cui futuro per ora non è in discussione. Il calendario offrirà avversari più abbordabili come Sporting CP, Benfica, Monaco, Bodo/Glimt e Pafos. Prima, però, testa al campionato: la trasferta all’Olimpico contro la Lazio potrebbe essere già decisiva per il destino dell’allenatore croato.