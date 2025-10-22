Occasione sprecata a Bergamo: l'Atalanta non va oltre lo 0-0 con lo Slavia Praga

vedi letture

Finisce 0-0 la sfida di Bergamo tra Atalanta e Slavia Praga, un pareggio che sa di occasione sprecata per la squadra di Juric, ora attesa da sfide ben più complicate contro Marsiglia, Bilbao, Eintracht, Chelsea e Saint-Gilloise. Nel primo tempo la Dea domina e costruisce tanto, ma spreca troppo: Kossounou fallisce due volte da posizione favorevole, De Ketelaere sfiora il gol con un gran tiro da fuori e Krstović si divora l’1-0 davanti a Markovic. In chiusura di tempo, serve anche un intervento decisivo di Carnesecchi su un tiro di Moses per evitare la beffa.

Nella ripresa lo Slavia cresce e si fa pericoloso con Provod, ma il portiere atalantino risponde ancora presente. Juric prova a cambiare volto alla squadra inserendo Scamacca e Sulemana, che ha subito la grande chance per il vantaggio dopo una bella giocata di De Ketelaere, ma controlla male al momento decisivo. Nel finale è proprio Scamacca a sprecare due occasioni: un colpo di testa alto e un destro neutralizzato da Markovic. La Dea non sfonda e deve accontentarsi di un punto che lascia più rimpianti che soddisfazione.