Champions, Osimhen trascina il Galatasaray: doppietta nei primi 45' per l'ex Napoli

La terza giornata della fase a gironi di Champions League sta regalando grande spettacolo sin dai primi minuti. A Bilbao, l’Athletic affronta il Qarabag in una sfida equilibrata che, al termine del primo tempo, vede le due squadre ferme sull’1-1. A sorpresa, sono stati gli azeri a sbloccare subito la gara con Andrade, che al 1’ ha firmato il vantaggio con freddezza davanti al portiere. La reazione dei padroni di casa è arrivata al 40’, quando Guruzeta ha trovato il gol del pareggio, restituendo fiducia ai baschi e infiammando il pubblico del San Mamés. La partita si è mantenuta intensa, con ritmi alti, tanti contrasti e una grande attenzione difensiva da entrambe le parti, elementi che hanno reso difficile la costruzione di gioco fluida.

A Istanbul, invece, il Galatasaray ha preso immediatamente in mano la partita contro il Bodo/Glimt, chiudendo la prima frazione sul 2-0. I turchi sono passati in vantaggio al 3’ grazie a Victor Osimhen, bravo a sfruttare un perfetto assist di Lemina, per poi raddoppiare al 33’ con la sua doppietta personale. Il Bodo/Glimt ha tentato una timida reazione, ma la difesa del Galatasaray è rimasta solida e concentrata, lasciando poco spazio alle iniziative avversarie e mostrando una netta superiorità sia tecnica che fisica.