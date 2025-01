Doppio Lautaro, Monaco in dieci: Inter avanti 2-0 all'intervallo

L'unico dubbio, a San Siro, è se quelli del Monaco siano del mestiere o abbiano semplicemente concesso agli avversari il primo quarto d'ora. Tutto fin troppo facile per l'Inter, che passeggia sul disastro difensivo degli ospiti, ben più di quanto non racconti il risultato. Il 2-0 che chiude il primo tempo della sfida di San Siro, del resto, matura nei primi 14 minuti: è Lautaro a firmare entrambe le reti, di cui una su rigore, aiutato anche dalla prova disastrosa della retroguardia di Hutter. Monegaschi in dieci, per la cronaca, dal 12' a causa dell'espulsione di Mawissa.