Eintracht, Can Uzun salta il Napoli! Noie muscolari per la stellina classe 2005

Oggi alle 16:45Champions League
di Antonio Noto

Can Uzun, giovane attaccante dell'Eintracht Francoforte, dovrà fermarsi dopo l’infortunio muscolare rimediato nell’1-1 contro l’Heidenheim in Bundesliga. Il club tedesco, prossimo avversario del Napoli in Champions League, ha confermato che il diciannovenne resterà “fuori gioco per il momento”, senza specificare i tempi di recupero.

Una brutta notizia per Die Adler, visto che Uzun è stato finora uno dei protagonisti della stagione: sei gol e quattro assist in 14 presenze complessive. L’Eintracht spera di riaverlo presto, vista la sua importanza nel reparto offensivo. 