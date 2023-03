Eintracht sempre più in crisi: ko anche in campionato contro l'Union Berlino

Dopo il pesante k.o. in Champions League contro il Napoli, l'Eintracht Francoforte cade anche in casa dell'Union Berlino

Dopo il pesante k.o. in Champions League contro il Napoli, l'Eintracht Francoforte cade anche in casa dell'Union Berlino. I biancorossi ritrovano il terzo posto in classifica in solitaria grazie ai gol di Rani Khedira e Behrens, che hanno firmato il 2-0 finale.