"El chileno es un cagón!”: oggi Griezmann s'è scusato con Sanchez per lo sfottò

© foto di www.imagephotoagency.it

Ha fatto molto discutere nelle ultime ore il video che, suo malgrado, ha visto protagonista Antoine Griezmann in occasione del rigore calciato e sbagliato ieri sera da Alexis Sanchez. "Es un cagón, el chileno es un cagón!", le parole del francese facilmente comprensibili al momento del tiro dell'attaccante cileno. Griezmann, sostituito nei supplementari, è stato pizzicato dalle telecamere spagnole mentre si rivolgeva con queste parole al compagno Rodrigo De Paul, con lui in panchina.

In giornata, scrive 'Marca', Griezmann ha contattato Alexis Sanchez per portargli le sue scuse e il calciatore dell'Inter le ha accettate. Il francese ha spiegato che era solo un modo per incoraggiare il suo portiere e i due hanno etichettato l'accaduto come cose di calcio.