Eurorivali - Allo Sporting basta Suarez: 1-0 all’Estoril e 6 vittorie su 7 in campionato

vedi letture

Nonostante l’imminente impegno di Champions League contro il Napoli, il prossimo mercoledì alle ore 21:00, lo Sporting Lisbona scende in campo con i titolari in trasferta contro l’Estoril. Alla squadra di Borges basta il gol del centravanti colombiano Luis Suarez al minuto 12 per portare a casa i tre punti: così, lo Sporting fa sei vittorie su sette partite in questo campionato e si piazza in testa alla classifica di Liga Portugal.

La sfida contro il Napoli ritorna dopo oltre trenta anni: infatti, gli unici due confronti tra gli azzurri ed i portoghesi risalgono addirittura al 1989. In quell’occasione, le due squadre si affrontarono ai trentaduesimi di finale di Coppa UEFA e fu il Napoli a passare il turno: dopo uno 0-0 nei tempi regolamentari sia all'andata andata che al ritorno, la qualificazione si decise ai calci di rigore dove ebbero la meglio i partenopei. In quell'edizione, il Napoli era campione in carica della competizione (nel 1988/89 gli azzurri guidati da Maradona avevano vinto la storica Coppa Uefa a Stoccarda) e il suo camminno si interruppe agli ottavi di finale, uscendo malconcio dal doppio incontro con il Werder Brema (risultato complessivo di 8-3 per i tedeschi).