Benfica, voci su Benzema ma Mourinho smentisce: "Non c'è alcuna possibilità"

Quattro punti in due partite è un bottino discreto per José Mourinho da quando è piombato sulla panchina del Benfica per subentrare a Bruno Lage esonerato dopo la rimonta clamorosa subita in Champions League dal Qarabag. Nelle ultime ore intanto sono aumentate le voci su una possibilità di portare alla corte delle Aquile Karim Benzema, attaccante francese di 37 anni dell’Al Ittihad e con cui lo Special One ha lavorato a braccetto ai tempi del Real Madrid.

"È stata la prima volta che ho sentito il suo nome (associato al Benfica, ndr) e questa ipotetica possibilità", esordisce Mou. "Abbiamo giocato (quando ero ancora al Fenerbahçe, ndr) un’amichevole contro la sua squadra, abbiamo parlato un po’. L’ultima cosa che ha in mente è tornare al calcio europeo e, in questo caso, in una squadra come la nostra", smorza l'entusiasmo dei tifosi al solo pensiero di ospitare Karim The Dream al Da Luz.

"Rimarrà lì, è felice, ha vinto titoli ed è in una situazione economica invidiabile", la fermezza di Mourinho. "Quando si lascia il calcio europeo di alto livello, a questa età, per andare in Arabia Saudita, non credo che l’obiettivo sia tornare indietro. Se mi parlate di ragazzi più giovani che vanno e poi dopo 2-3 anni sono ancora in un’età in cui possono rientrare nel calcio europeo, allora sì. Ma giocatori come Karim, no. Questa storia, anche se non ho chiesto nulla internamente... direi quasi con certezza che non esiste alcuna possibilità, e non capisco nemmeno bene come il nome di Karim sia stato tirato in ballo".