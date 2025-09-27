Eurorivali - Il PSV arranca, ma vince in rimonta contro Excelsior e aggancia la vetta

Era reduce da una sola vittoria nelle ultime quattro gare, il PSV Eindhoven ha arrancato anche oggi in trasferta contro l'Excelsior (quindicesima in classifica) ma stavolta ha portato a casa i tre punti. Infatti, sono i padroni di casa a sbloccare il match al minuto 13 grazie alla rete di Wlodarczyk, recuperata poco dopo dal gol di Veerman. Nella ripresa la formazione olandese di Bosz cerca assiduamente il vantaggio e riesce a trovarlo al 72esimo con Salibari, conquistando il successo in rimonta seppur con qualche difficoltà.

Così, il PSV Eindhoven aggancia la vetta della classifica a quota 16 punti, almeno momentaneamente: a pari punti c'è il Feyenoord che giocherà domani contro il Groningen. La formazione olandese di Bosz sarà avversaria del Napoli il prossimo 21 ottobre alla terza giornata della league phase di Champions League. L'unico confronto tra le due squadre risale alla stagione 2012/13, quando si affrontarono andata e ritorno nella fase a gironi di Europa League: gli azzurri furono sconfitti in entrambi i match, 1-3 in casa e 3-0 in trasferta (curiosità: uno dei sei gol fu segnato da Dries Mertens).