PSV in apprensione, doppio infortunio Pepi-Dest: saltano il Napoli?

Il PSV Einhdoven è in apprensione: nonostante la vittoria conquistata contro l'Excelsior, gli olandesi sono preoccupati per le condizioni del numero Ricardo Pepi e del terzino Sergino Dest. Il centravanti è stato sostituito nel primo tempo della sfida di Eredivisie contro a causa di un problema fisico: lo statunitense aveva iniziato bene la stagione con due reti in campionato, era stato scelto come erede di Luuk De Jong dopo i 17 gol segnati lo scorso anno.

Sergino Dest invece non era stato neanche convocato per la sfida, anche in questo caso per via di un problema fisica. La contemporanea assenza dei due statunitensi - sommate a quelle di Boadu, Plea, Van Bommel e Sildillia - indebolirebbe notevolmente la squadra di Bosz in vista dei prossimi impegni. Le condizioni fisiche di Dest e Pepi non sono ancora chiare, verranno valutate meglio nei prossimi giorni con gli esami strumentali di rito, motivo per cui al momento non è escluso che possano saltare il match del 21 ottobre contro il Napoli in Champions League.