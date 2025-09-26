Che sfortuna Leoni, per il recupero dall'infortunio servirà un anno: l'annuncio di Slot

Giovanni Leoni, giovane difensore del Liverpool, dovrà fermarsi per un lungo periodo a causa della rottura del legamento crociato anteriore. Il 18enne, alla sua prima partita con i Reds, ha visto i suoi sogni infrangersi nella vittoria di martedì per 2-1 in Carabao Cup ad Anfield contro il Southampton. L'ex Parma è atterrato in modo scomposto dopo un contrasto sulla linea laterale all’81’, costringendo lo staff medico a intervenire. Inizialmente, il tecnico Arne Slot aveva precisato che sarebbero stati necessari ulteriori accertamenti per valutare l’entità dell’infortunio ma oggi, alla vigilia della trasferta di Premier League contro il Crystal Palace, l'olandese ha confermato: "Non è in un buon momento, ovviamente, perché ha subito la rottura del crociato e questo significa che starà fuori per un anno", ha spiegato il tecnico olandese.

Slot ha voluto sottolineare l’aspetto umano della vicenda: “Essere così giovane, arrivare in un nuovo Paese e fare così bene nella prima partita… è molto difficile trovare un lato positivo. Non c’è mai un lato positivo, ma bisogna cercare di guardare al futuro: è ancora giovanissimo e ha tantissimi anni davanti a sé per recuperare da un infortunio così grave”. La stagione di Leoni si chiude quindi anzitempo, ma il Liverpool resta fiducioso nel potenziale a lungo termine del giovane difensore. Nonostante il colpo, il club e lo staff medico punteranno a un percorso di recupero completo, con la speranza di rivedere Leoni protagonista nelle prossime stagioni.