Eurorivali, Chelsea beffato nel recupero: il Brighton ribalta i Blues!

Sono da poco terminate le quattro partite cominciate alle 16 e valevoli per la sesta giornata di Premier League. E non mancano i risultati a sorpresa. A cominciare dalla sconfitta interna del Chelsea (eurorivale di Napoli e Atalanta), beffato e ribaltato nei minuti di recupero dal Brighton con la doppietta di Welbeck e la rete di De Cuyper ad annullare quella nel primo tempo di Enzo Fernandez.

Pomeriggio positivo per il nostro Federico Chiesa, che trova il suo secondo gol in campionato, ma non per il suo Liverpool che cade in casa del Crystal Palace 2-1. A valanga invece il Manchester City: i ragazzi di Guardiola rifilano ben cinque gol al Burnley. Di seguito risultati, marcatori e classifica aggiornata.

Chelsea-Brighton 1-3 - 24' Enzo Fernandez (C); 77', 100' Welbeck (B); 92' De Cuyper (B)

Crystal Palace-Liverpool 1-1 - 9' Sarr (C); 87' Chiesa (L)

Leeds-Bournemouth 2-2 - 26' Semenyo (B); 37' Rodon (L); 54' Longstaff (L); 93' Kroupi (B)

Manchester City-Burnley 5-1 - 12', 65' aut. Esteve (M); 38' Anthony (B); 61' Nunes (M); 90', 93' Haaland (M)

Sabato 27 settembre

Nottingham Forest-Sunderland

Tottenham-Wolverhampton

Classifica

Liverpool 15*

Crystal Palace 12*

Bournemouth 11*

Arsenal 10*

Tottenham 10

Manchester City 10

Chelsea 8*

Sunderland 8

Fulham 8

Brighton 8*

Leeds 8*

Everton 7

Manchester United 7*

Brentford 7*

Newcastle 6

Nottingham Forest 5

Burnley 4*

Aston Villa 3

West Ham 3

Wolverhampton 0

*una gara in più