Ufficiale Liverpool, Chiesa ripescato in lista Champions: sostituirà l'altro italiano dei Reds

vedi letture

La UEFA ha autorizzato l’inserimento di Federico Chiesa nella Lista A del Liverpool, in sostituzione di Giovanni Leoni, fermato da un grave infortunio. Il nuovo regolamento consente infatti una modifica in caso di assenza prolungata di un giocatore. L’attaccante italiano sarà dunque disponibile già per la delicata trasferta di Istanbul della prossima settimana, quando i Reds affronteranno il Galatasaray in Champions League. Il tecnico dei Reds Arne Slot ha confermato venerdì che Leoni ha riportato la rottura del legamento crociato anteriore durante la vittoria di metà settimana in Carabao Cup contro il Southampton, un infortunio che lo terrà lontano dal campo per diversi mesi.

Il nuovo regolamento UEFA

La UEFA ha consentito la sostituzione temporanea di massimo un giocatore di campo con infortunio o malattia a lungo termine durante la fase di campionato fino alla 6ª giornata inclusa. Nel dettaglio, per infortunio o malattia a lungo termine si intende un'assenza di almeno 60 giorni. Nel caso di Leoni è altamente probabile che siamo di fronte a un lungo stop: si attende ancora il comunicato ufficiale, il Liverpool ancora non ha emesso alcun bolelttino medico ma quello che filtra è tutt'altro che rassicurante. Gianluca Leoni era stato inserito in Lista A e potrebbe pertanto lasciar spazio al grande escluso da Arne Slot, ossia Federico Chiesa. L'attaccante italiano aveva esordito bene in questa stagione segnando un gol pesantissimo che ha consentito ai reds di superare il Bournemouth.

Slot e l'esclusione di Chiesa

Lo scorso 12 settembre proprio Slot era tornato sulla decisione, spiegando in conferenza stampa: "Gli ho spiegato le ragioni della scelta. Non era contento, ovviamente. Ma penso che abbia compreso le mie motivazioni, il che non significa che le abbia condivise. Comunque non mi ha detto che non le ha condivise. Ad ogni modo mi ha dato una risposta di quelle che vuoi sentire da un giocatore, ossia che è pronto a dare una mano alla squadra nelle coppe nazionali e in campionato. Questo è un aspetto da sottolineare, ma credo che lo abbia dimostrato con i fatti perché pur non essendo stato selezionato ha lavorato duramente in questi giorni per farsi trovare pronto per le prossime partite. E questo è più importante delle parole".