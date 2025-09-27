Eurorivali - Il Francoforte fa follie: subisce quattro gol in 27', ma vince 4-6

L'Eintracht Francoforte si è reso protagonista di una partita "folle" contro il Borussia Monchengladbach in trasferta. Nel primo tempo, i biancorossi danno spettacolo siglando ben cinque gol: vanno a segno Koch, Knauff, Burkardt, Chaibi, Uzun. E la ripresa inizia allo stesso modo, con la rete dello 0-6 di Koch al 47esimo. Poi però la squadra di Toppmoller va in blackout e si concede agli avversari: i padroni di casa tra il 72esimo ed i minuti di recupero arrivano a fare ben quattro gol, con la partita che finisce sul 4-6.

Così, l'Eintracht Francoforte torna al successo in Bundesliga dopo due sconfitte di fila e si piazza - almeno momentaneamente - al quarto posto in classifica a quota nove punti. La formazione tedesca di Toppmoller sarà avversaria del Napoli in Champions League il prossimo 4 novembre, alla quarta giornata della League Phase. È un incrocio che si ripete: le due formazioni si erano già affrontate agli ottavi di finale della competizione nel 2022/23, quando gli azzuri guidati da Luciano Spalletti superarono agevolmente il turno con un 5-0 complessivo nel doppio confronto.